Auswärtiges/Antwort - 11.10.2018 (hib 758/2018)

Berlin: (hib/AHE) Das Gebäude der deutschen Botschaft in Damaskus ist nach Angaben der Bundesregierung bei Kampfhandlungen beschädigt worden. Wie aus der Antwort (19/4211) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht (19/3433), habe der Einschlag eines Geschosses an einem der Botschaft gegenüberliegenden Gebäude eine Druckwelle ausgelöst. "Diese Druckwelle verursachte Betonabplatzungen am gegenüberliegenden Gebäude und Brüche von Fassadenteilen, die diverse Fensterscheiben sowie elektrotechnische Anlagen des Kanzleigebäudes beschädigten." Die Bundesregierung verweist darauf, dass die deutsche Botschaft in Damaskus geschlossen ist. Der Außenschutz von Botschaften erfolge grundsätzlich gemäß "Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen" durch Sicherheitskräfte des Gastlandes.