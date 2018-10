Auswärtiges/Kleine Anfrage - 11.10.2018 (hib 758/2018)

Berlin: (hib/AHE) Den Entführungsfall des vietnamesischen Politfunktionärs Trinh Xuan Thanh thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/4345). Im Juli 2017 sei Thanh, der zuvor in Deutschland einen Asylantrag gestellt habe, zusammen mit seiner Begleiterin von Mitarbeitern vietnamesischer Nachrichtendienste auf offener Straße in Berlin entführt und gewaltsam nach Vietnam verbracht worden. Die Bundesregierung soll nun unter anderem mitteilen, ob die vietnamesische Seite zuvor um die Auslieferung Thanhs ersucht hatte und inwieweit deutsche Behörden gegen ihn wegen des Vorwurfs der Geldwäsche in Deutschland ermittelt hatten.