Auswärtiges/Kleine Anfrage - 11.10.2018 (hib 758/2018)

Berlin: (hib/AHE) Um die Förderung der Rückkehr syrischer Flüchtlinge geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/4434). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, wie die Bundesregierung die aktuelle Lage in Syrien beurteilt und welche Schlussfolgerungen sie aus der Tatsache ziehe, dass neben syrischen und russischen Behörden auch die US-Regierung syrischen Flüchtlingen die Rückkehr in ihr Heimatland ermöglichen wolle.