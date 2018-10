Inneres und Heimat/Antwort - 12.10.2018 (hib 760/2018)

Berlin: (hib/STO) Die Entführung des vietnamesischen Staatsangehörigen Trinh Xuân Thanh in Berlin ist Thema der Antwort der Bundesregierung (19/4747) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/4120). Wie die Bundesregierung darin ausführt, lagen weder den Nachrichtendiensten des Bundes noch dem Bundeskriminalamt oder der Bundespolizei vor der Entführung des Trinh Xuân Thanh am 23. Juli 2017 Hinweise auf eine mögliche Gefährdung seiner Person vor. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) habe am 23. Juni 2017 Kenntnis darüber erhalten, dass ein internationales Fahndungsersuchen für den Asylantragsteller Trinh Xuân Thanh bestand. Von einer möglichen Gefährdung seiner Person habe habe das Bamf keine Kenntnis gehabt.