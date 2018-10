Finanzen/Antrag - 17.10.2018 (hib 775/2018)

Berlin: (hib/HLE) Die Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung schlägt die FDP-Fraktion in einem Antrag (19/3175) vor. Die Stärke der Wirtschaft liege in der Innovationskraft der Unternehmen, heißt es in dem Antrag, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Innovationsaktivitäten von kleinen und mittleren Unternehmen seit etwa eineinhalb Jahrzehnten rückläufig seien. Bestehende Förderinstrumente wie die Projektförderung mit direkten Mitteln würden nicht ausreichen. Die FDP-Fraktion will eine technologieoffene, rechtssichere und bürokratiearme steuerliche Forschungsförderung für alle Unternehmen mit Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) einführen. Sie sollen einen bestimmten Prozentsatz ihrer Forschungs- und Entwicklungsausgaben (FUE) als Steuergutschrift erhalten.