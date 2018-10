Finanzen/Kleine Anfrage - 17.10.2018 (hib 776/2018)

Berlin: (hib/HLE) In welche Projekte des Freistaates Thüringen seit 2014 Bundesmittel geflossen seien, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/4931) erfahren. Die Bundesregierung soll überdies angeben, welche Projekte und Institutionen vom Bund im kommenden Jahr finanziert oder kofinanziert werden.