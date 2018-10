Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Antrag - 18.10.2018 (hib 785/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen möchte bundesweit verbindliche Qualitätsstandards in der Kindertagesbetreuung festschreiben. In einem Antrag (19/5078) fordert sie die Bundesregierung auf, im Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) eine Fachkraft-Kind-Relation von 1:2 für unter Einjährige, 1:3 bis 1:4 für unter Dreijährige und 1:9 für über Dreijährige zu definieren, die nach einer Übergangsfrist in Kraft treten soll. Zudem wollen die Grünen erreichen, dass die von der Jugend- und Familienkonferenz entwickelten Eckpunkte für ein Qualitätsentwicklungsgesetzes umgesetzt werden und dass der Bund sich an der Finanzierung beteiligt.

Zur Förderung der Qualität in der Kindertagespflege soll nach dem Willen der Grünen die Eignungsvoraussetzung für Tagespflegepersonen mindestens an das Absolvieren eines Lehrgangs geknüpft werden. Für Sicherstellung der pädagogischen Qualität fordern die Grünen, dass die jeweils nach fünf Jahren zu erneuernde Erlaubnis zur Kindertagespflege durch die Einführung eines Gütesiegels ergänzt wird.

Die Grünen begründen ihren Antrag mit den großen Unterschieden in der Kita-Qualität in den Bundesländern. Alles Kinder hätten jedoch unabhängig von ihrem Wohnort "die Chance auf ein gutes Aufwachsen verdient".