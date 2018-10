Finanzen/Kleine Anfrage - 19.10.2018 (hib 788/2018)

Berlin: (hib/HLE) Wie hoch der jährliche Steuerausfall durch Steuervermeidung in Deutschland ist, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/4980) erfahren. Die Bundesregierung soll außerdem die legalen und illegalen Mechanismen zur Steuervermeidung aufzählen und angeben, welche Konzepte sie gegen aggressive Steuervermeidung hat. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage zitiert die Fraktion Angaben aus dem Europäischen Parlament, wonach die jährlichen Einnahmeverluste für die EU-Mitgliedsländer aufgrund von Steuervermeidung bis zu 190 Milliarden Euro betragen sollen.