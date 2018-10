Finanzen/Kleine Anfrage - 22.10.2018 (hib 792/2018)

Berlin: (hib/HLE) Welche Finanzinstitute die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Anschreiben auf den drohenden Drittstaaten-Status von Großbritannien nach einem Austritt aus der EU hingewiesen hat, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/5024) wissen. Gefragt wird, ob die Institute einen Hinweis auf die Vorhaltung von Notfallplänen für den Fall eines harten Brexit ("No-Deal-Brexit") erhalten haben. Die Abgeordneten wollen auch erfahren, bis wann im Falle einer ausbleibenden Brexit-Einigung Notfallpläne vorgelegt werden müssen.