Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 23.10.2018 (hib 794/2018)

Berlin: (hib/HAU) Den Brandschutz beim Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/4901). Die Abgeordneten verweisen in der Vorlage auf die Einschätzung "Stuttgarter Expertinnen und Experten, die sich in der Gruppe ,Ingenieure 22' zusammengeschlossen haben", wonach das vorliegende Brandschutzkonzept, auch in der neuesten Fassung fehlerhaft und nicht geeignet sei, die festgelegten Schutzziele einer sicheren Rettung der von einem schweren Brandereignis in der Tiefbahnsteighalle betroffenen Menschen zu gewährleisten.

Die Bundesregierung wird vor diesem Hintergrund unter anderem gefragt, ob sie die Auffassung teilt, dass die Fluchttreppenplanung der Deutschen Bahn AG (DB AG) "mit zu steilen Fluchttreppen und zu schmalen Trittstufen sowie zu kleinen Zwischenpodesten potenziell unfallträchtig ist und bei einem Neubau nicht genehmigt werden sollte". Gefragt wird auch, warum bei der Genehmigung der Fluchtwege in den Tunnelköpfen "geltende Vorschriften nicht eingehalten und damit die ohnehin schon niedrigen Sicherheits-Standards nochmals unterschritten" worden seien.