Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 23.10.2018 (hib 794/2018)

Berlin: (hib/HAU) In einer Kleinen Anfrage (19/4964) kritisiert die AfD-Fraktion den "dreispurigen statt vierspurigen Ausbau zweispuriger Bundesfernstraßen". Durch den ständigen Wechsel von zwei Spuren auf eine Spur und wieder zurück seien massive Unfallschwerpunkte entstanden, schreibt die Fraktion. Die Bundesregierung wird vor diesem Hintergrund gefragt, wie viele Unfälle es in den vergangenen zehn Jahren auf derart ausgebauten Straßen gab. Außerdem wollen die Abgeordneten wissen, wie hoch die Mehrkosten in der Summe und im Durchschnitt pro Kilometer wären, wenn alle in Planung befindlichen dreispurigen Strecken vierspurig ausgebaut werden würden.