Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 24.10.2018 (hib 798/2018)

Berlin: (hib/SCR) Den Neubau einer Plattform am Königsstuhl im Nationalpark Jasmund thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/4937). Die Fraktion erkundigt sich unter anderem danach, wie viel Mitspracherechte die Bundesregierung bei Bauvorhaben in dem Nationalpark hat. Zudem fragt sie nach einer möglichen finanziellen Beteiligung des Bundes.