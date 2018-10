Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 25.10.2018 (hib 799/2018)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen möchte von der Bundesregierung wissen, in welchen Bereichen "zur Unterstützung der Arbeit in Bundesbehörden im Allgemeinen und im Bundesamt für Verfassungsschutz im Speziellen" algorithmische Entscheidungssysteme zum Einsatz kommen. Ferner erkundigt sich die Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/5158) unter anderem danach, in wie vielen Fällen "Big DataAnalyse-Verfahren" allgemein in Bundesbehörden und speziell im Bundesamt für Verfassungsschutz zeingesetzt werden.