Finanzen/Antwort - 26.10.2018 (hib 806/2018)

Berlin: (hib/HLE) Die in einer Kleinen Anfrage von der Fraktion Die Linke (19/4508) gestellten Fragen zu Anfragen der deutschen Steuerbehörden in Irland und anderen Ländern im Zusammenhang mit dem Wohnraumvermittlungsunternehmen Airbnb kann die Bundesregierung nicht beantworten. Grund sei die für den Informationsaustausch in Steuersachen vereinbarte Geheimhaltung, erklärt die Regierung in ihrer Antwort (19/4913). Die Abgeordneten hatten wissen wollen, wie viele Auskunftsersuchen die deutschen Steuerbehörden im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Wohnraumvermittlungsunternehmen in anderen Länder gestellt hätten. Airbnb hat seinen europäischen Sitz in Irland.