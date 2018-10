Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 29.10.2018 (hib 807/2018)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen möchte von der Bundesregierung erfahren, wie viele Auszubildende bei der Bundespolizei in den vergangenen drei Jahren die zweieinhalbjährige Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst angefangen beziehungsweise die Ausbildung im selben Zeitraum abgeschlossen oder abgebrochen haben. Ferner erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/5198) unter anderem danach, wie viele Studierende bei der Bundespolizei in den vergangenen drei Jahren den Studiengang für den gehobenen Polizeivollzugsdienst angefangen beziehungsweise im selben Zeitraum abgeschlossen oder abgebrochen haben.