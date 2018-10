Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 29.10.2018 (hib 807/2018)

Berlin: (hib/AW) Die AfD möchte über den deutsch-russischen Jugendaustausch informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/4972) will sie unter anderem wissen, wie viele deutsche und russische Schüler, Lehrer und Fachkräfte seit 2006 an einem Jugendaustausch teilgenommen haben. Zudem fragt sie nach der Förderung des deutsch-russischen Jugendaustauschs durch den Bund und die Bundesländer.