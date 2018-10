Auswärtiges/Kleine Anfrage - 29.10.2018 (hib 808/2018)

Berlin: (hib/AHE) Nach Visaanträgen in deutschen Auslandsvertretungen erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/4772). Die Bundesregierung soll darlegen, wie viele Visaanträge in welchen Auslandsvertretungen von Angehörigen welchen Drittstaates seit 2010 gestellt und wie viele Anträge aus welchen Gründen abgelehnt worden sind.