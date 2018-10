Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 30.10.2018 (hib 810/2018)

Berlin: (hib/STO) Die "Finanzierung von Religionsgemeinschaften" thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/5248). Darin erkundigt sie sich danach, in welcher Höhe Religionsgemeinschaften direkt oder indirekt seit dem Jahr 2008 jährlich durch Mittel des Bundes und nach Kenntnis der Bundesregierung durch Mittel der Bundesländer zu jeweils welchem Zweck gefördert werden. Auch will sie unter anderem erfahren, in welcher Höhe "nach Kenntnis der Bundesregierung Religionsgemeinschaften direkt oder indirekt seit dem Jahr 2008 jährlich durch Mittel, die aus dem Ausland stammen, finanziert" werden.