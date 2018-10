Inneres und Heimat/Antwort - 31.10.2018 (hib 813/2018)

Berlin: (hib/STO) Seit Anfang April 2017 sind nach derzeitigem Erkenntnisstand der Bundesregierung mit Stand vom 10. Oktober dieses Jahres 45 Personen mit Deutschlandbezug nach Syrien und in den Irak zu kurdischen Milizen ausgereist. Darunter befinden sich deutsche, türkische, deutsch-türkische und syrische Staatsangehörige, wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/5241) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/4514) ausführt. Danach haben sich die Personen überwiegend den "Volksverteidigungseinheiten" (Yekineyen Parastina Gel - YPG) angeschlossen, die als der bewaffnete Arm der in Nordsyrien aktiven kurdischen "Partei der demokratischen Union" gelten (Partiya Yekitiya Demokrat - PYD). "Personen, die sich den Peschmerga-Kräften anschließen wollen beziehungsweise ausgereist sind, werden nicht erfasst", heißt es in Vorlage weiter.