Auswärtiges/Kleine Anfrage - 01.11.2018 (hib 824/2018)

Berlin: (hib/AHE) Die Menschenrechtslage in Katar thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/5179). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, wie sie die Situation mit Blick auf die Rechte von Arbeitern, insbesondere Arbeitsmigranten sowie mit Blick auf die Presse-, Meinungs-, Versammlungs- und Religionsfreiheit einschätzt. Die Abgeordneten wollen zudem wissen, ob die schon vorgenommenen Änderungen des Arbeitsrechtes, um das Kafala-System abzuschaffen, ausreichen, um die Arbeiterrechte aller in Katar arbeitenden Menschen zu gewährleisten.