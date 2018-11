Haushalt/Kleine Anfrage - 02.11.2018 (hib 829/2018)

Berlin: (hib/HLE) Für die Kosten bei Verfehlung der Klimaziele interessiert sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer kleinen Anfrage (19/5326). Denn wenn Deutschland das Klimaziel 2020 mit den Emissionsminderungen in den verschiedenen Bereichen nicht erreiche, müssten CO2-Zertifikate von anderen Ländern gekauft werden, die die Ziele übertreffen, erläutert die Fraktion in der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage. Die Bundesregierung soll angeben, wie viele Millionen Zertifikate gekauft werden müssten und wie hoch die Haushaltbelastung sein könnte. Außerdem wird nach der Gegenfinanzierung dieser zusätzlichen Kosten gefragt.