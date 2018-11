Auswärtiges/Kleine Anfrage - 02.11.2018 (hib 829/2018)

Berlin: (hib/AHE) Auf einen Besuch von Außenminister Heiko Maas (SPD) in Albanien bezieht sich die Fraktion der AfD in einer Kleinen Anfrage (19/5271). Die Bundesregierung soll unter anderem darlegen, wie sie ihre Sichtweise begründet, Albanien sei ein Garant von Frieden und Stabilität auf dem Balkan. Die Abgeordneten verweisen unter anderem auf Bestrebungen politischer Parteien in Albanien und im Kosovo zur Schaffung eines "Großalbaniens" sowie auf Aktivitäten albanischer Nationalisten in Montenegro und Griechenland. Gefragt wird auch nach Finanzhilfen für das Land nach einem möglichen EU-Beitritt.