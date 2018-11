Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 02.11.2018 (hib 830/2018)

Berlin: (hib/HAU) Die gesetzlichen Steuersätze der Luftverkehrsteuer werden jährlich durch eine vom Bundesministerium der Finanzen zu erlassende Rechtsverordnung abgesenkt. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/5162) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/4652). Dabei werde die Einbeziehung des Luftverkehrs in das EU-Emissionshandelssystem berücksichtigt, heißt es in der Antwort weiter. Eine darüber hinausgehende Absenkung der Luftverkehrsteuer ist nach Regierungsangaben derzeit nicht vorgesehen.