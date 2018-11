Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 02.11.2018 (hib 830/2018)

Berlin: (hib/HAU) Für die Verfügbarkeit von WLAN im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) interessiert sich die FDP-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/5073) erkundigen sich die Abgeordneten unter anderem danach, ob die Bundesregierung plant, zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen, um den Ausbau von WLAN-Angeboten in U- und S-Bahnen sowie in Bussen und Straßenbahnen zu beschleunigen. Gefragt wird auch, in welchen Verkehrsverbundgebieten die beauftragten Unternehmen im Schienenpersonennahverkehr nach Kenntnis der Bundesregierung durchgängig, teilweise oder keine kostenlose Nutzung von WLAN anbieten.