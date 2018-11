Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 02.11.2018 (hib 830/2018)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Zustand der Brücken an Bundesfernstraßen und Schienenwegen in Sachsen erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/5081). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, welche Brücken sanierungsbedürftig sind und in welchem Zustand die nicht sanierungsbedürftigen Brücken in Sachsen sind. Gefragt wird auch, welche Brückensanierungs- oder Brückenneubauprojekte derzeit in Sachsen in der Planung und welche in der Umsetzung sind.