Inneres und Heimat/Antwort - 02.11.2018 (hib 831/2018)

Berlin: (hib/STO) Über Kosten des Umzugs des Bundesnachrichtendienstes (BND) nach Berlin berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/5402) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/4826). Danach belaufen sich für den Neubau der BND-Zentrale in Berlin die Gesamtkosten der Baumaßnahme auf knapp 1,086 Milliarden Euro.

Darin enthalten sind laut Antwort die Kostengruppen "Herrichtung und Erschließung", "Bauwerk - Baukonstruktion", "Bauwerk - Technische Anlagen", "Außenanlagen", "Ausstattung und Kunstwerke" sowie die "Baunebenkosten". In Letztere wurden den Angaben zufolge "die noch baufachlich gesperrten Haushaltsmittel für Rechtsstreitigkeiten, Planungsleistungen eingerechnet".

Die Kosten für das Baugrundstück werden in der Vorlage mit 66,67 Millionen Euro beziffert. Für die Bewachung der Baustelle während der Bauzeit für die BND-Zentrale in der Berliner Chausseestraße wurden laut Bundesregierung fast 8,58 Millionen Euro vergütet. Die "Kosten für Modernisierung und Umbau sowie der Bauunterhaltung der Liegenschaft Gardeschützenweg 71 bis 101" in Berlin belaufen sich der Antwort zufolge auf knapp 68,12 Millionen Euro.