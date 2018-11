Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 05.11.2018 (hib 832/2018)

Berlin: (hib/HAU) Die Überprüfung der Messstellen zur Erfassung der Stickoxidwerte in Deutschland thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/5181). Die Abgeordneten verweisen auf einen Beschluss der Verkehrsministerkonferenz vom April 2018, wonach die Validität von Messstellen gemäß den europäischen Vorgaben in allen betroffenen Bundesländern zu überprüfen sei. Die Bundesregierung wird nun gefragt, wie viele Messstellen sie im Jahr 2018 überprüfen will. Wissen wollen die Liberalen auch, inwieweit die Bundesregierung eine Vereinheitlichung der Messstellen im Rahmen einer Reform des Bundes-Immissionsschutzgesetzes plant.