Finanzen/Kleine Anfrage - 06.11.2018 (hib 840/2018)

Berlin: (hib/HLE) Die AfD-Fraktion will in einer Kleinen Anfrage (19/5374) von der Bundesregierung erfahren, wie viele Steuerpflichtige seit 2010 Unterhaltszahlungen ins Ausland geleistet haben. Außerdem wird danach gefragt, wie die Behörden die Echtheit der Angaben kontrollieren. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage schreibt die Fraktion, dass Unterhaltszahlungen in den Fällen, in denen kein Anspruch auf Kindergeld besteht, unter bestimmten Bedingungen steuermindernd geltend gemacht werden können.