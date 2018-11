Recht und Verbraucherschutz/Antwort - 06.11.2018 (hib 842/2018)

Berlin: (hib/MWO) Die im "Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung" festgelegten methodischen Grundlagen wurden in dem Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn und zur Anpassung der Regelungen über die Modernisierung der Mietsache (Mietrechtsanpassungsgesetz) beachtet. Das schreibt die Bundesregierung in der Antwort (19/5357) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/4811) zur Rolle einer evidenzbasierten Mietrechtspolitik in dem besagten Entwurf. Bei der Kalkulation des Erfüllungsaufwandes seien Durchschnittswerte verwendet worden, die sich aus der Berücksichtigung der zu erwartenden Arbeitsaufwände von Klein- und Großvermietern ergäben. Eine Korrektur der Kalkulation des vermieterseitigen Erfüllungsaufwandes sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erforderlich.

Weiter heißt es in der Antwort, die im Entwurf genannte Zahl von Wiedervermietungen in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten, in denen die Mietpreisbremse gilt, beruhe auf einer vom Statistischen Bundesamt durchgeführten Hochrechnung, deren Basis Einwohner- und Wohnungsstatistiken seien, die zunächst auf Ebene der Länder berechnet und schließlich für ganz Deutschland ermittelt worden seien. Diese Zahl sei für die Schätzung des Erfüllungsaufwandes für das Mietrechtsanpassungsgesetz übernommen worden. Weiter rechtfertigt die Bundesregierung die Nutzung verschiedener Studien bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs.