Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 06.11.2018 (hib 842/2018)

Berlin: (hib/STO) Die Teilnahme an Integrationskursen ist ein Thema einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/5334). Darin erkundigen sich die Abgeordneten danach, wie viele Personen an den Kursen nach der Integrationskursverordnung in den Jahren 2017 und 2018 bis zum 'Stichtag 31. Juli hätten teilnehmen müssen. Auch möchten sie unter anderem wissen, wie viele Personen den Integrationskurs in diesem Zeitraum aus selbst zu vertretenden Gründen abgebrochen haben.