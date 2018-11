Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 06.11.2018 (hib 843/2018)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl ausländischer Obdachloser in Deutschland erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/5331). Darin fragt sie auch danach, wie viele davon Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates der EU sind. Ferner möchte die Fraktion unter anderem wissen, wie viele Straftaten von diesem Personenkreis - "aufgeschlüsselt nach Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedsstaates und anderen Ausländern" - in den Jahren 2015 bis 2017 begangen wurden.