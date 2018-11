Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 09.11.2018 (hib 862/2018)

Berlin: (hib/HAU) Im Jahr 2017 fanden 60.259 Passagierflüge vom und zum Flughafen Frankfurt am Main von und zu Zielen statt, die mit der Bahn ab Frankfurt am Main Hauptbahnhof in höchstens vier Stunden erreichbar wären. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/5267) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/4784) hervor. Weitere 66.354 Flüge gab es der Vorlage zufolge von und zu Zielen, die in höchstens sechs Stunden erreichbar wären.

Die Summe der Passagierflüge von und zum Flughafen Frankfurt am Main bis zu einer Distanz von 1.000 Kilometern lag nach Regierungsangaben bei 234.593. Das sind 52,4 Prozent sämtlicher Passagierflüge von und zum Flughafen Frankfurt am Main