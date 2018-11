Wirtschaft und Energie/Ausschuss - 12.11.2018 (hib 865/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Zu den umfangreichen Änderungen und Novellen bei verschiedenen Energiegesetzen (19/5523) sollen sich Sachverständige in einer öffentlichen Anhörung äußern. Das beschloss der Wirtschaftsausschuss am Freitag einstimmig. Zuvor war der Gesetzentwurf zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften in erster Lesung im Bundestag beraten worden.