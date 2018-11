Auswärtiges/Kleine Anfrage - 13.11.2018 (hib 868/2018)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Situation in Angola ein Jahr nach den Wahlen erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/5281). Die Bundesregierung soll unter anderem Angaben machen zu ihren Erkenntnissen zu Gewaltenteilung und Korruptionsbekämpfung, der Lage der Menschenrechte sowie zu den Auswirkungen des Rohstoffabbaus in dem zentralafrikanischen Land.