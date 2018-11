Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 13.11.2018 (hib 869/2018)

Berlin: (hib/HAU) Wie viele Opel-Fahrzeuge in Deutschland und in anderen europäischen Ländern von den durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) angeordneten Rückrufen aufgrund von Abgasmanipulationen betroffen sind, möchte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wissen. In einer Kleinen Anfrage (19/5344) erkundigen sich die Abgeordneten außerdem, in welchem Land beziehungsweise von welcher Typgenehmigungsbehörde die Gesamt-Typgenehmigungen für die betroffenen Fahrzeugmodelle jeweils erteilt wurden.