Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antwort - 13.11.2018 (hib 870/2018)

Berlin: (hib/SCR) Die Folgen des Austritts Großbritanniens für die EU-Umweltpolitik sind noch unklar. In einer Antwort (19/5007) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/4414) verweist die Bundesregierung darauf, dass die Entwicklung in Bereichen wie dem Gewässerschutz, dem Artenschutz oder der Abfall- und Recyclingwirtschaft maßgeblich von den noch nicht ausgehandelten künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien abhingen. Beim Klimaschutz strebe das Vereinigte Königreich den Abschluss eines umfassenden Kooperationsabkommens an, schreibt die Bundesregierung mit Verweis auf das sogenannte Weißbuch der britischen Regierung weiter.