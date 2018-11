Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antwort - 13.11.2018 (hib 870/2018)

Berlin: (hib/SCR) In Deutschland sind seit dem Jahr 2000 35 Wölfe illegal getötet worden. Im Jahr 2018 (Stand: 15 Oktober 2018) sind nach Angaben der Bundesregierung bisher acht Tiere illegal erlegt worden. 2017 waren es insgesamt vier, 2016 fünf Wölfe. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung (19/5358) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/4902) zur Wilderei in Deutschland hervor. Die meisten illegalen Wolfstötungen wurden den Angaben zufolge in Brandenburg (12) - vor Sachsen (8) und Niedersachsen (7) - registriert.