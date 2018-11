Inneres und Heimat/Antwort - 14.11.2018 (hib 872/2018)

Berlin: (hib/STO) Luftsicherheitskontrollen tragen zu Verspätungen laut Bundesregierung "allenfalls marginal bei". Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/5487) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/5176) darlegt, waren nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Luftverkehrswirtschaft (BDL) lediglich 2,1 Prozent der Verspätungen auf Luftsicherheitskontrollen, Grenzkontrollen und Maßnahmen des Zolls zurückzuführen. Der "auf die Luftsicherheitskontrollen entfallende Anteil dürfte also noch geringer sein", heißt es in der Vorlage weiter.

Bei den BDL-Angaben, denen zufolge "Luftsicherheit, Einwanderung und Zoll" zusammen für einen Anteil von 2,1 Prozent an den Ursprungsverspätungen im Luftverkehr 2018 ursächlich gewesen seien, ist der Bundesregierung der Antwort zufolge "nicht bekannt, ob und inwiefern Anzahl und Art der zu kontrollierenden Handgepäckstücke hierbei eine Rolle gespielt haben". Davon zu unterscheiden sei die Frage der Wartezeiten an den Kontrollstellen. Verspätete Abflüge hätten zur Folge, dass die Personaldisposition an den Kontrollstellen geändert werden müsse, was aufgrund der Unvorhersehbarkeit und Kurzfristigkeit der Verspätungen nicht immer rechtzeitig gelinge. Hier könne es zu Engpässen und damit Wartezeiten kommen, wenn etwa Flüge aus Spitzenzeiten in andere Zeiträume verlegt werden, in denen auch aus Kostengründen normalerweise weniger Kontrollstellen besetzt sind als zu Spitzenzeiten.

Darüber hinaus gelte, "dass vermeidbare Verzögerungen bei der Luftsicherheitskontrolle zum Beispiel auch durch eine hohe Zahl mitgeführter und sehr eng gepackter Handgepäckstücke einschließlich elektronischer Geräte entstehen", führt die Bundesregierung ferner aus. Luftfahrtunternehmen trügen hierzu bei, indem durch zusätzliche Gebühren für Reisegepäck "die Mitnahme von Handgepäck für Reisende attraktiver ist als das Aufgeben von Gepäck am Check-in-Schalter". All dies erschwere eine zügige Röntgenbildauswertung, was zu einer längeren Verweildauer der Passagiere in der Kontrollspur führe.