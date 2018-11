Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 14.11.2018 (hib 873/2018)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Stand des Breitbandausbaus in Deutschland erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/5377). Die Bundesregierung soll darüber Auskunft geben, in welchen Landkreisen die von ihr für 2013 bis 2017 gesetzten Ziele für den Breitbandnetzausbau bisher nicht erreicht wurden. Wissen wollen die Liberalen auch, wie die Bundesregierung zu dem im Juni 2018 vom EU-Rechnungshof vorgestellten Bericht steht, wonach mit den derzeit in Deutschland genutzten Technologien das EU-Ziel, bis 2025 flächendeckende Gigabit-Anbindungen zu ermöglichen, "wahrscheinlich nicht zu verwirklichen" sein werde.