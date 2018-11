Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antwort - 15.11.2018 (hib 879/2018)

Berlin: (hib/SCR) Der Bericht zur Evaluation des Fluglärmgesetzes befindet sich aktuell in der Ressortabstimmung. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (19/5623) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/5157) hervor. Darin führt die Bundesregierung zudem auf, welche Studien und Erkenntnisse sie in dem Bericht aufnehmen will.