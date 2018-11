Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 15.11.2018 (hib 879/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über die Kosten der Auslandseinsätze der Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (19/5562) will sie unter anderem wissen, wie hoch die Kosten aller Auslandseinsätze seit 1990 waren und wie viele Soldaten in diesem Zeitraum insgesamt in Einätzen waren. Zudem will sie erfahren, wie hoch die monatlichen Kosten für die derzeitigen Einsätze sind.