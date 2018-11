Gesundheit/Unterrichtung - 16.11.2018 (hib 883/2018)

Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion will von der Bundesregierung mehr erfahren über die offenbar geplante Anwerbung von 50.000 Auszubildenden aus der Türkei. Laut Presseberichten gebe es ein entsprechendes Abkommen zwischen dem türkischen und deutschen Gesundheitsministerium, heißt es in einer Kleinen Anfrage (19/5466). Nach der Ausbildung sollen die Türken demnach als Krankenpfleger in Deutschland eingesetzt werden. Die Abgeordneten wollen nun wissen, warum ein solches Abkommen mit der Türkei geschlossen wurde und was das Projekt kostet.