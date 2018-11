Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 19.11.2018 (hib 886/2018)

Berlin: (hib/ROL) Mit den Programmen "Integra" und "Welcome" unterstützt der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) Flüchtlinge bei der Eingliederung an deutschen Hochschulen. Die FDP fragt in ihrer Kleinen Anfrage (19/5715), welche Voraussetzungen Flüchtlinge erfüllen müssen, um ein Studium an einer deutschen Hochschule aufzunehmen und wie nach Ansicht der Bundesregierung die Integration der Geflüchteten in ein Studium an einer deutschen Hochschule gelingen kann. Zudem möchte die FDP wissen, wie vielen und welcher Gruppe studierfähigen Flüchtlinge die Bundesregierung die Aufnahme eines Studiums in Deutschland ermöglichen will und welche Chancen und welche Hürden die Bundesregierung bei der Integration von Flüchtlinge in ein Studium an einer deutschen Universität für die Hochschulen und für die Flüchtlinge sieht.