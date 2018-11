Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 20.11.2018 (hib 895/2018)

Berlin: (hib/EIS) Die FDP-Fraktion interessiert sich für die Freigabe der Korrektursignale des Satellitenpositionierungsdienstes der deutschen Landesvermessung (SAPOS) für die Präzisionslandwirtschaft. Die Liberalen fordern die Bundesregierung in einer Kleinen Anfrage (19/5788) unter anderem auf, Stellung zur Bedeutung automatischer Lenksysteme in der Landwirtschaft zu nehmen. Darüber hinaus soll eingeschätzt werden, ob die Gebührenfreiheit für die Nutzung der SAPOS-Korrektursignale zusätzliche Investitionen in die Digitalisierung durch Landwirte und Lohnunternehmer auslösen könnte.