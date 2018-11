Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Kleine Anfrage - 21.11.2018 (hib 901/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP-Fraktion appelliert an die Verantwortung des Bundes in Bezug auf altersgerechte Wohnformen. Aufgrund der massiven Veränderung der Altersstruktur in unserer Gesellschaft müssten Kommunen bei der Schaffung von altersgerechtem Wohnraum und seniorengerechten Strukturen unterstützt werden, schreiben die Abgeordneten im Vorwort einer Kleinen Anfrage (19/5714). Sie fragen die Bundesregierung nach deren Haltung dazu und generell nach Fördermaßnahmen, die auf die Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft abzielen.