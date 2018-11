Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 21.11.2018 (hib 901/2018)

Berlin: (hib/EIS) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen thematisiert in einer Kleinen Anfrage (19/5820) den Strukturwandel in der Landwirtschaft im Saarland. Die Abgeordneten verlangen von der Bundesregierung eine Aufschlüsselung über die Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe in dem Bundesland für die letzten 20 Jahre pro Jahr und für jeden Landkreis. Darüber hinaus soll unter anderem angegeben werden, wie viele landwirtschaftliche Unternehmen ihren Betrieb eingestellt oder ihre Hofnachfolge nicht geklärt haben, ihre Produkte regional vermarkten oder ökologisch wirtschaften.