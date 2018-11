Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 22.11.2018 (hib 904/2018)

Berlin: (hib/HAU) Nach Lkw-Abkürzungsverkehren durch den Bliesgau im Saarland erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/5711). Einwohner des Bliesgaus im Saarland berichteten immer wieder, dass regelmäßig Lkw durch ihre Orte fahren, die dort weder an- noch ausliefern, heißt es in der Vorlage. Die Lärmbelastungen seien hoch, insbesondere in den Nachtstunden. Aus Sicht der Anwohner ist durch den zunehmenden Lkw-Verkehr auch die Verkehrssicherheit vor Ort beeinträchtigt.

Die Bundesregierung wird vor diesem Hintergrund unter anderem gefragt, welche konkreten Maßnahmen sie bisher ergriffen hat, um die Folgen der Ausweichverkehre für den Bliesgau, insbesondere an der B 423, in Bezug auf Lärmbelastung, Luftverschmutzung und Schadstoffbelastung abzumildern.