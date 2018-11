Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 22.11.2018 (hib 905/2018)

Berlin: (hib/HAU) Nach "Unfällen mit schweren Folgen oder Todesfällen" in den Jahren 2012 bis 2017 verursacht durch Personen, denen eine Fahrerlaubnis gemäß Paragraph 31 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) erteilt wurde, weil sie Inhaber einer Fahrerlaubnis aus einem Staat außerhalb des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, sowie durch Ersterwerber aus Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/5704). Wie viele Betrugsdelikte im Zusammenhang mit der theoretischen Fahrerlaubnisprüfung von Fahrschülern aus welchen Herkunftsländern nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2012 bis 2017 aufgedeckt wurden, interessiert die Abgeordneten ebenso.