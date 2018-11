Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 22.11.2018 (hib 905/2018)

Berlin: (hib/HAU) Für die Möglichkeit der Auslagerung von Leitsystemen der Bahnen (U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, Zahnradbahn sowie andere Bahnsysteme) in eine Cloud interessiert sich die AfD-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/5695) verweisen die Abgeordneten darauf, dass in der Schweiz die Gornergratbahn als erstes Bahnunternehmen ihr gesamtes Leitsystem in eine Cloud ausgelagert habe. Die Bundesregierung wird nun gefragt, ob sie Kenntnis davon hat, das so etwas auch in Deutschland praktiziert wird. Wissen will die Fraktion auch, ob es Förderprogramme der Bundesregierung gibt, die Bahnunternehmen bei so einem Schritt behilflich sind.