Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 23.11.2018 (hib 906/2018)

Berlin: (hib/CHE) Die Fraktion Die Linke hat eine Kleine Anfrage (19/5853) zur Entwicklung der Tarifbindung in Deutschland gestellt. Die Bundesregierung soll unter anderem Auskunft darüber geben, wie sich die Tarifbindung und die Zahl der tariflichen Öffnungsklauseln in Branchentarifverträgen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat.